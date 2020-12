Real Madrid, Luka Modric verso il rinnovo. Accordo fino al 30 giugno 2022

Manca soltanto l'ufficialità, ma Luka Modric sarà un calciatore del Real Madrid ancora per un'altra stagione. Il centrocampista croato, come riportato da Marca, ha trovato l'accordo con la società per poter prolungare il proprio contratto fino al 30 giugno 2022. Modric arrivò in Spagna nel 2012 dopo l'avventura al Tottenham: con la maglia blancos ha collezionato 363 partite siglando ben 25 gol.