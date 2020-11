Real Madrid, maglia celebrativa per i 100 gol di Sergio Ramos: "Non conosce limiti"

vedi letture

Il Real Madrid celebra il suo capitano. Nella serata di ieri contro l’Inter, Sergio Ramos ha realizzato il gol del 2-0 con un perfetto colpo di testa per la sua 100a rete in carriera. Il club della capitale spagnola, per mano del presidente Florentino Perez, ha consegnato al difensore una maglia celebrativa. Questo il tweet: "Sergio Ramos non conosce limiti: 100 gol"