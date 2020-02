vedi letture

Real Madrid-Manchester City, questa sera Benzema arriva a quota 100

Quella di questa sera, dovesse scendere in campo, sarà la 100esima partita in Champions League di Karim Benzema con la maglia del Real Madrid. L'asso francese, 33 anni, veste la camiseta blanca dall'estate del 2009 e con essa ha vinto per quattro volte la Champions League, risultando decisivo anche in finale (vedi il gol d'apertura contro il Liverpool). Vittima preferita il Galatasaray al quale ha segnato cinque reti, mentre l'avversario di stasera, il Manchester City, è stato colpito già due volte in tre sfide giocate. Le reti risalgono all'edizione 2012/13, quando le due squadre si sono affrontate nella fase a gironi: Benzema segnò sia nel 3-2 dell'andata che nell'1-1 al ritorno. 52 le reti segnate in Champions col Real, 64 quelle complessive, considerando anche gli anni al Lione, che fanno di lui il quinto miglior marcatore all-time, dopo Cristiano Ronaldo, Messi, Raul e Lewandowski.