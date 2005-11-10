Real Madrid, Mbappé recupera: il francese convocato per la sfida contro il Villarreal

Il Real Madrid ha sciolto definitivamente i dubbi sulle condizioni di Kylian Mbappé. L’attaccante francese, uscito acciaccato durante la vittoria della Francia in Turchia e rientrato in anticipo a Madrid, ha superato il problema al ginocchio e sarà regolarmente a disposizione per la sfida contro il Villarreal, in programma sabato sera al Santiago Bernabéu. Il numero 9 dei Blancos era stato lasciato libero dalla Nazionale francese per permettergli di recuperare con il proprio club, anche se c'è stata qualche discussione relativa alla "gita" a Parigi del giocatore.

José Mourinho ha però subito respinto le voci relative a possibili tensioni con il fuoriclasse classe 1998, difendendolo il giocatore e spegnendo le polemiche nate negli ultimi giorni. Mbappé figura quindi nell’elenco dei convocati diramato dal Real Madrid per la sfida valida per l’ottava giornata di Liga, che si giocherà al Bernabéu domani alle ore 21:00.

I convocati di Mourinho per Real Madrid-Villarreal

Portieri: Courtois, Lunin, Sergio Mestre.

Difensori: Trent Alexander-Arnold, Konaté, Cucurella, Álvaro Carreras, Rüdiger, Dumfries.

Centrocampisti: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo, Thiago.

Attaccanti: Vinicius Jr, Endrick, Mbappé, C. Espí, Brahim Díaz, Yan Diomande.