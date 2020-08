Real Madrid, Militao: "Incredibile vincere la Liga. Io il difensore più pagato? Cifra giusta"

In un'intervista rilasciata ad AS, il difensore del Real Madrid Militao ha parlato del fatto di essere il difensore più pagato della storia del club: "Essere il difensore più costoso della storia di Madrid è qualcosa di molto importante, si basa sul lavoro svolto in precedenza. Tale importo pagato è meritato e pertanto devo continuare a lavorare. Come è stato vincere la Liga? Dicono che la Champions League è molto importante, ma anche la Liga è importante e non posso spiegare la sensazione di vincerla, è stato incredibile".