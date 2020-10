Real Madrid, Modric ammette: "Vorrei rinnovare, mi sento ancora importante qui"

Dal ritiro della Croazia, Luka Modric ha parlato anche del suo contratto in scadenza con il Real Madrid: "Vivo giorno per giorno e vedremo cosa succederà. Rinnovo? Certo, vorrei restare al Real Madrid, ma sono consapevole di avere una certa età e il club deve cercare il meglio per la squadra. Sto bene e fintanto che mi sento importante, come sono adesso, vorrei restare. Quando non sarà più così, cercherò nuove sfide".