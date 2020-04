Real Madrid, Modric e Marcelo resteranno fino alla scadenza del contratto

Secondo quanto riportato da As, Luka Modric rispetterà il suo contratto col Real Madrid, in scadenza nel 2021. Sul centrocampista croato, 34 anni, si era speculato circa un suo addio già l'aestate scorsa in modo da anticipare il ringiovanimento della squadra. Il giocatore in questa stagione ha dimostrato di essere ancora in grado di giocare ad altissimi livelli ed è considerato un leader silenzioso dello spogliatoio. Anche Marcelo, 31 anni, dopo gli accostamenti alla Juventus in passato, è pronto a rispettare il suo accordo con i blancos, nel suo caso fino al 2022. Il brasiliano in questa stagione è tornato a sfornare prestazioni all'altezza, dopo l'annata no sotto la gestione Lopetegui-Solari.