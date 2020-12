Real Madrid, Modric: "Situazione difficile, dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento"

Il centrocampista del Real Madrid Luka Modric dopo la sconfitta contro lo Shakhtar Donetsk ha cercato di spronare i suoi per cambiare rotta ed evitare l’eliminazione dalla Champions League: “La situazione è molto difficile, quando l’avversario prende il comando della gara noi non riusciamo a reagire, perdiamo fiducia e non giochiamo come prima. Questo deve cambiare, dobbiamo trovare le soluzioni per migliorare e non ripetere certe prestazioni”.