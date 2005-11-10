Real Madrid, Mourinho da record: ha la più alta percentuale di vittorie nella storia de LaLiga

José Mourinho continua a scrivere la storia della Liga. Tornato sulla panchina del Real Madrid durante l'ultima estate, il tecnico portoghese ha raggiunto un primato statistico significativo: è l'allenatore con la più alta percentuale di vittorie nella storia del campionato spagnolo tra quelli che hanno disputato almeno 100 partite. Come evidenziato dal quotidiano AS, lo Special One ha conquistato 97 successi in 126 incontri, facendo registrare una percentuale del 77%. Un dato che lo colloca davanti ad alcuni dei tecnici più vincenti della storia recente del calcio europeo.

Mourinho davanti a Guardiola: la classifica degli allenatori più vincenti della Liga

Alle spalle del portoghese figura Pep Guardiola, secondo con il 76,3% di vittorie, frutto di 116 successi in 152 partite. Seguono Carlo Ancelotti con il 71,1%, Xavi Hernandez con il 69,6%, Zinedine Zidane con il 67,8% e Luis Enrique con il 66,4%. Un primato particolarmente significativo considerando la storica rivalità tra Mourinho e Guardiola, protagonisti di numerosi confronti durante la prima esperienza del portoghese alla guida del Real Madrid.

Mourinho non si esalta: "Questa statistica mi dice che dobbiamo vincere la prossima partita"

Interrogato sul record, Mourinho ha preferito mantenere alta la concentrazione: "Questa statistica mi dice che dobbiamo vincere la prossima partita. È ovviamente motivo di soddisfazione, perché la Liga ha avuto tanti allenatori di altissimo livello nel corso della sua storia". Parole che confermano l'approccio del tecnico, più interessato ai prossimi risultati che ai riconoscimenti individuali.