Real Madrid, Nacho approva i cinque cambi: "Importanti viste le tante partite ravvicinate"

Il difensore del Real Madrid, Nacho Fernandez, ha parlato così a Movistar TV dei cinque cambi approvati dall'IFAB per questo finale di stagione: "Tutto sarà diverso in questa ripartenza. La regola delle cinque sostituzioni, ad esempio, sarà molto importante visto che dovremo giocare tante gare ravvicinate e il tempo di recupero sarà assai poco. Gli allenatori avranno una variante in più. Sarà fondamentale cercare di arrivare sempre freschi in campo, in ogni incontro".