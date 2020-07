Real Madrid, nessun interesse per Van de Beek: l'olandese piace allo United

Il Real Madrid si tira indietro. I blancos, come riportato dal quotidiano olandese De Telegraaf, non hanno intenzione di portare in Liga il centrocampista olandese. Zidane continua il pressing su Pogba, mentre sul calciatore dell'Ajax c'è il Manchester United. Le prossime settimane saranno decisive per iniziare una trattativa tra i due club.