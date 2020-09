Real Madrid, niente ritorno all'Eintracht per Jovic: ma i blancos vogliono cederlo in prestito

Luka Jovic non rientra nei piani del Real Madrid. L'attaccante serbo, seguito nei mesi scorsi dal Milan e accostato anche alla Roma come alternativa a Milik, non tornerà di certo all'Eintracht Francoforte: le voci di un suo possibile ritorno in rossonero sono state smentite da Sky Sport Deutschland, dunque il giocatore rimane coi blancos. Il club madrileno è comunque disponibile per una cessione in prestito, in modo tale da far accumulare minuti ed esperienza all'attaccante classe '97.