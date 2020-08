Real Madrid, no Ramos no party. Come un anno fa l'assenza del leader costa l'eliminazione

Il Real Madrid esce dalla Champions League agli ottavi di finale per il secondo anno consecutivo e salta all'occhio, a maggior ragione dopo aver visto la prestazione di Raphael Varane, l'importanza di Sergio Ramos nella squadra. Il capitano ha saltato la sfida dell'Etihad per squalifica, esattamente come al ritorno degli ottavi di finale della scorsa edizione: allora il Real sembrava avere la qualificazione in tasca dopo aver battuto l'Ajax. E Ramos andò a cercarsi di proposito la squalifica, per avere la fedina pulita per i quarti di finale. Finì 1-4 per gli olandesi al "Bernabeu", con Varane ancora una volta in difficoltà e Nacho persino peggio. Due anni fa il primo campanello d'allarme: Real Madrid-Juventus dell'11 aprile 2018. I blancos hanno già vinto 3-0 a Torino e farsi rimontare al "Bernabeu" è sulla carta impossibile. L'assenza di Ramos fa sbandare completamente il reparto madrileno con Varana ancora una volta sul banco degli imputati. Il francese prende 5, non è il peggiore in assoluto (Marcelo e Casemiro furono disastrosi) ma senza il grande leader la partita diventa un incubo. Solo un contestato rigore nei minuti di recupero realizzato da Cristiano Ronaldo evita il peggio e il Real se la cava con un ko per 1-3.