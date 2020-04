Real Madrid, nuovo assalto per Paul Pogba. I blancos vogliono provarci ancora

Il Real Madrid continua a corteggiare Paul Pogba. L'edizione odierna di AS cerca di fare il punto sulla situazione in casa merengues e il terzo tentativo per acquistare il francese potrebbe essere quello giusto. Già nel 2016 c'era stato un approccio, ma il centrocampista scelse il Manchester United. Nella scorsa estate Raiola non ha trovato l'accordo con la dirigenza iberica, ma nella prossima sessione di mercato ci potrebbero essere nuovi contatti. La Juventus resta a guardare, ma Pogba potrebbe scegliere Madrid.