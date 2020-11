Real Madrid, occhi al futuro: idee Mbappé nel 2021 e Haaland nel 2022

Sguardo al futuro per il Real Madrid. Le Merengues puntano a battere importanti colpi sul mercato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di AS, il club della capitale spagnola starebbe puntando ancora Kylian Mbappé per il 2021 prima di cercare di mettere a segno un altro acquisto importante nel 2022 come quello di Erling Braut Haaland dal Borussia Dortmund.