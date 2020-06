Real Madrid, Odegaard resterà un altro anno alla Real Sociedad: il prestito sarà rinnovato

vedi letture

Un anno in più alla Real Sociedad per Martin Odegaard (21 anni), la stellina che a San Sebastian è tornata a brillare. Il Real Madrid avrebbe deciso, dopo la crisi dovuta alla pandemia, di lasciare il talento norvegese all'Anoeta fino a giugno 2021. La scelta sarebbe già stata fatta e condivisa con il giocatore, ma non si potrà formalizzare nulla prima del termine di questa stagione. A riportarlo è As.