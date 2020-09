Real Madrid, Odegaard vuole giocarsi le sue carte ma il ginocchio fa riflettere la dirigenza

vedi letture

Dopo aver brillato nella scorsa stagione a San Sebastian, con la maglia della Real Sociedad, il centrocampista norvegese Martin Odegaard è convinto di potersi guadagnare la fiducia di Zinedine Zidane così da poter rimanere al Real Madrid a giocarsi le sue carte. Come riferito dal Mundo Deportivo, però, la dirigenza dei Blancos è preoccupata da un aspetto legato alle sue condizioni di salute, ed in particolare alla tendinopatia rotulea che affligge lui e il suo ginocchio da ormai tanto tempo a questa parte. Una fonte di preoccupazione, con il tecnico che, in primis, non vuole assumersi rischi quando si tratta della salute dei propri calciatori.