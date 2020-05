Real Madrid, ora è Mané l'obiettivo numero uno: superato Mbappé tra le preferenze

Sadio Mané sta superando Mbappé come obiettivo di mercato principale del Real Madrid in vista della prossima stagione. Viste le difficoltà per arrivare al francese del PSG, i Blancos sono pronti a farsi sotto per l'attaccante del Liverpool, che tra l'altro non starebbe vivendo un momento entusiasmante tra i Reds perché deluso dalla preferenza data dal suo allenatore Klopp al compagno Van Dijk nelle votazioni per il Pallone d'Oro. A riportarlo è il Sun.