Real Madrid, ora Hazard è un mistero. Si allungano i tempi di recupero del belga

Al Real Madrid tiene banco il caso Eden Hazard, le cui condizioni fisiche iniziano a preoccupare. Nella conferenza stampa di ieri Zinedine Zidane ha ammesso che il suo infortunio al piede destro è un po' più grave del previsto. Il belga non si allena dal 29 settembre, giorno in cui si è fatto male e le prime stime per il recupero erano di un mese. Tuttavia è ormai certo che i tempi si allungheranno e non è da escludere un altro mese di stop.