Real Madrid, per As l'operazione Mbappè è sulla "retta finale". Che rinnovi o meno col PSG

Kylian Mbappé al Real Madrid, una trattativa che secondo il media iberico As, è sulla "retta finale". Le parole di Leonardo circa il rinnovo dell'attaccante francese del PSG danno forza ai paini del Real Madrid, che in questi giorni saprà con certezza se il lavoro che hanno svolto in questi mesi con la ventenne star ha ripagato o meno. Sempre secondo As, Mbappé ha detto "no" al rinnovo dell suo contratto con il PSG, in scadenza a giugno 2022, già tre volte e la strategia del Real era proprio questa, vale a dire convincere l'attaccante a resistere alle offerte di rinnovo del club parigino. Se Mbappé arriverà alla prossima estate senza aver prolungato il suo rapporto col PSG, allora potrà partire a un prezzo ragionevole (a Madrid stimano che sarà circa 180 milioni). In caso contrario, l'ex Monaco sarebbe libero nella sessione estiva successiva.

RINNOVO O NO, SARA' REAL - Mbappè, si legge, sarebbe disposto a rinnovare solo se il nuovo contratto includesse una clausola in grado di farlo partire saltando la trattativa tra club. Questa opzione tutelerebbe il calciatore in caso di grave infortunio ma sarebbe un problema per il Real Madrid, visto che la cifra dell'ipotetica clausola sarebbe superiore ai 180 milioni e sicuramente più vicina ai 222 a cui è stata fissata la partenza di Neymar verso il Barça. L'opzione è ancora sul tavolo, ma non sembra essere un problema insormontabile al sì definitivo per il passaggio del gioiello francese alla Casa Blanca.