Real Madrid, primato e polemiche. L'accusa della stampa catalana: "Leader del VAR"

Polemiche in Spagna, soprattutto a Barcellona, dopo la vittoria del Real Madrid contro la Real Sociedad e il conseguente balzo in vetta alla classifica della squadra di Zidane. Tre, in particolare, gli episodi che hanno destato scalpore nella giornata di ieri ( rileggi qui il live testuale della partita di TMW ): il rigore conquistato da Vinicius Jr. e poi trasformato da Sergio Ramos, il presunto fallo di mano di Benzema non ravvisato in occasione del secondo gol merengue e una rete annullata invece ai biancazzurri.

"Leder del VAR", apre così il quotidiano Sport di oggi. "Made in Madrid", gli fa prontamente eco Mundo Deportivo. I due giornali filo-blaugrana parlano inoltre di "decisioni arbitrali discutibili", di "benedizione del VAR al Real fin dalla ripartenza della Liga", di "scandalo ad Anoeta" e anche di "otto giornate da infarto per il rush finale del campionato".

Queste, almeno per il momento, le prime cinque posizioni nella classifica della Liga:

Real Madrid 65

Barcellona 65

Atletico Madrid 52

Siviglia 52

Getafe 48