Real Madrid, primato e polemiche. L'ex arbitro Iturralde: "Non avrei annullato il gol a Januzaj"

Iturralde Gonzalez, ex arbitro e oggi analista del quotidiano As, ha commentato così gli episodi dubbi di Real Sociedad-Real Madrid, partita al centro delle polemiche che ieri ha permesso ai blancos di tornare in vetta alla classifica della Liga: "Il rigore conquistato da Vinicius Jr. è giusto perché Llorente tocca la gamba sinistra dell'avversario proprio prima di tirare: rigore e ammonizione inevitabili. Non avrei annullato invece il gol di Januzaj della Real Sociedad, per me non era fuorigioco. Il fallo di mano di Benzema sul secondo gol merengue? Non possiamo avere una certezza al 100% su quel tocco, per l'arbitro non era mano e quello che dice l'arbitro deve andare bene. Si è trattato di una giocata al limite", il suo commento imparziale.