Real Madrid, primato e polemiche. Merino: "Non so se avrebbero annullato il gol a parti inverse"

La Real Sociedad non ci sta. Il centrocampista biancazzurro Mikel Merino, autore del gol della speranza ieri contro il Real Madrid, ha commentato così i tanti episodi dubbi della sfida persa ieri coi blancos: "Sono orgoglioso del lavoro che ha fatto la mia squadra, ma ora siamo tutti arrabbiati. Non possiamo non esserlo visto come abbiamo perso. Non so se il gol che ci hanno annullato sarebbe stato annullato anche dall'altra parte del campo...", le sue polemiche dichiarazioni a Movistar TV dopo il 2-1 firmato Ramos-Benzema ad Anoeta.