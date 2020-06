Real Madrid, primato e polemiche. Valverde: "Rigore? Vinicius toccato da un avversario"

Il centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde, ha analizzato così a Movistar TV la vittoria di ieri contro la Real Sociedad (2-1) e il conseguente balzo in vetta alla classifica della Liga: "Siamo stati superiori alla Real per una gran parte del match, sapevamo che avremmo avuto un avversario molto ostico dinanzi a noi. Gli episodi dubbi? In occasione del rigore, ho visto che Vinicius è stato toccato in area da un calciatore biancazzurro. Non voglio però parlare dell'arbitro, io penso solo a dare il massimo per aiutare il Real Madrid e per convincere mister Zidane a darmi sempre fiducia in campo", le sue dichiarazioni post-partita.