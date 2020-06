Real Madrid, primato e polemiche. Zidane: "Gli episodi dubbi sono stati rivisti anche al VAR"

vedi letture

Vittoria, primato e polemiche per il Real Madrid, che ieri ha battuto 2-1 con tre episodi dubbi la Real Sociedad balzando in testa alla classifica della Liga. Questo il commento a Movistar TV di mister Zinedine Zidane, appena terminata la sfida: "La cosa più importante è prenderci altri tre punti. Quello della Real è un campo complicato e abbiamo sofferto fino alla fine. Ora ci restano otto finali e dobbiamo andare avanti così, questa lotta col Barcellona non finirà fino all'ultima giornata di campionato. Gli arbitri? Fanno il loro lavoro, come sempre, e non bisogna parlarne né quando le cose vanno bene né quando le cose vanno male. Non è facile essere un arbitro, gli episodi di oggi (ieri, ndr) sono stati anche rivisti dal VAR".