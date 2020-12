Real Madrid, pronto un altro taglio degli stipendi pari al 10% per aiutare il club

Dopo il Barcellona anche il Real Madrid, inteso come prima squadra, formazione riserve e franchigia di basket, sta andando nella direzione di un nuovo taglio degli stipendi. Stando a quanto riportato da AS, infatti, a causa della crisi finanziaria che tutto il mondo del calcio sta affrontando, la compagine dei Blancos sarebbe in procinto di dare l’ok ad un altro taglio dei salari per venire incontro alle necessità del club. Rispetto ai rivali di sempre del Barça, i madrileni non hanno registrato passivi a bilancio, ma non ha visto neanche dei profitti e questo ha portato Ramos e soci verso questo tipo di scelta. Qualora tutto venisse confermato la prima squadra del Real, la formazione riserve e la franchigia di basket vedrebbero un taglio del 10% ai propri emolumenti.