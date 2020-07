Real Madrid, prosegue il pressing su Pogba: operazione difficile, ma Zidane non molla la presa

Zinedine Zidane non vuole mollare la presa nei confronti di Paul Pogba. L'operazione è abbastanza complicata, soprattutto per la questione economica: il tecnico dei blancos non vuole però mollare la presa e cercherà in tutti i modi di arrivare al francese, con James Rodriguez come possibile pedina di scambio. A riportarlo è L'Equipe.