Real Madrid, quanta fatica per l'inserimento di Brahim Diaz: Zidane pensa a un prestito

Brahim Diaz, talento 20enne del Real Madrid, sta faticando ad imporsi come vorrebbe all'interno della squadra fresca campione di Spagna e, nonostante si senta apprezzato dal suo allenatore Zidane, è consapevole delle enormi difficoltà riscontrate nel conquistarsi un posto in pianta stabile. Come scrive Marca, tutto lascia pensare che nella prossima sessione di mercato sarà trovata una destinazione in prestito che possa garantirgli maggior minutaggio. Le squadre interessate, si apprende, non dovrebbero davvero mancare.