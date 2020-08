Real Madrid, raggiunto l'accordo col Villarreal per la cessione di Kubo

Il Real Madrid ha raggiunto l'accordo per la cessione di Kubo. Il giovane giapponese, si legge sul quotidiano spagnolo AS, giocherà in prestito al Villarreal nella prossima stagione. La società madrilena ha deciso di cedere il calciatore per via della mancanza di spazio all'interno della rosa di un giocatore extracomunitario. In questo modo Kubo potrà trovare maggiore spazio e giocare con continuità.