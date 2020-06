Real Madrid, Ramos e Hazard tengono Zidane sulle spine: i due sono in dubbio per il Mallorca

Doppia tegola per Zinedine Zidane. Il tecnico del Real Madrid sta preparando la sfida di mercoledì prossimo contro il Mallorca ma tengono banco le condizioni di Sergio Ramos. Il difensore spagnolo è uscito anzitempo nel match contro la Real Sociedad, colpito duro al ginocchio. Il referto dice che non ha subito lesioni ma la sua presenza dopo domani resta in dubbio così come quella di Eden Hazard che non si è allenato con la squadra.