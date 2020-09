Real Madrid-Real Valladolid 1-0, le pagelle - Vinicius cambia la partita, Benzema ancora a secco

Real Madrid-Real Valladolid 1-0

Marcatori:65' Vinicius jr

REAL MADRID

Courtois 6,5 - Un paio di parate decisive. Sempre attento.

Odriozola 6 - Non è Carvajal ma non demerita sulla destra. (dal 57' Carvajal 6 - Più verve del compagno per una mezzora molto positiva)

S. Ramos 6 - Un po' distratto in fase difensiva, poco pericoloso in avanti.

Varane 6 - Come il compagno non soffre troppo ma concede qualche occasione.

Marcelo 5,5 - Un po' spento in fase offensiva, gli manca un po' di condizione.

Valverde 6 - Parte a mille e poi si spegne alla distanza.

Modric 6 - Un palo e diverse buone giocate. L'età avanza ma lui è una garanzia.

Casemiro 6 - Non è al top e si vede. Il suo 60% però è sufficiente per fare il titolare in questo Real Madrid.

Isco 5 - Fuori dal gioco e svogliato. (dal 57' Asensio 6 - Esordio stagionale positivo. Senza strafare)

Jovic 5,5 - Sfortunato ma anche impreciso. Il gol non arriva e lui sembra sempre più giù di morale. (dal 57' Vinicius 7 - Entra e cambia la partita. Un gol e tanti altri pericoli creati.)

Benzema 5,5 - Polveri bagnate per il centravanti del Real Madrid. Sbaglia diverse cose semplici anche se da una sua pressione arriva il gol di Vinicius. (dall'87 Mayoral s.v.)

REAL VALLADOLID

Roberto 7 - Almeno due parate miracolose. Non ha colpe sul gol.

Hervias 6,5 - Corsa e personalità. Uno dei più positivi.

Bruno 5,5 - Soffre gli avanti del Real e si arrangia come può.

J. Sanchez 5,5 - Sul gol del Real avrebbe potuto fare meglio. Una indecisione decisiva.

R. Carnero 6 - Discreta partita e anche un'occasione da gol che Courtois salva.

Plano 5 - Non si vede molto. Spesso fuori dal gioco.

Michel 5,5 - Prova a fare gioco ma ha vita dura con i pariruolo avversari. (dall'87' El Yamiq s.v.)

San Emeterio 5,5 - L'impegno non manca, ma la qualità è quella che è. Troppi errori di misura. (dal 63' K. Perez 5 - Non riesce a spezzare il fiato. Tocca pochissimi palloni).

Waldo 6,5 - Ci prova almeno 3-4 volte dalla distanza, ma Courtois è sempre attento. (dal 75' Guardiola s.v.)

Orellana 5,5 - Parte bene ma è solo un fuoco di paglia. (dal 63' Andrè 5,5 - Copia la prestazione insufficiente del compagno)

Weissman 5,5 - Aiuta la manovra e si fa apprezzare nei ripiegamenti. Manca però terribilmente in zona gol. (dal 75' Villa s.v.)