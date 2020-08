Real Madrid, riecco i soliti esuberi di lusso: Bale e James Rodriguez alla porta

Per il Real Madrid è ormai alla stregua di un'abitudine, seppure non rappresenti aspetti più di tanto sani di questo calcio: praticamente in ogni sessione di mercato, c'è nella rosa dei blancos almeno un esubero di lusso. Extra lusso sarebbe meglio specificare visti gli ingaggi in questione, con i nomi che peraltro rimangono sempre gli stessi. Da sogno di mercato del Napoli a un nulla di fatto, ed un'altra annata trascorsa soprattutto tra panchina e tribuna: questa la stagione di James Rodriguez, finito di nuovo ai margini. Come lui, anzi ben più di lui, Gareth Bale. Uno stipendio enorme e tante uscite dal seminato, come quando specificò che Galles e golf venivano prima del Real Madrid nell'elenco delle sue priorità. Proprio lo sport con mazza e pallina è al centro della nuova querelle, esplosa ieri: mentre Zidane parlava in conferenza, Bale si godeva una partita di golf. Ennesimo smacco, stavolta decisivo: il gallese, al pari di James Rodriguez, sarà tenuto a casa per la Champions, e per entrambi sarà dunque cercata una nuova sistemazione.