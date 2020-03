Real Madrid, rinnovato l'interesse per De Gea: pronta offerta da 80 milioni per lo United

Il Real Madrid, spiega quest'oggi il The Sun, ha rinnovato il proprio interesse per David De Gea, portiere che in estate potrebbe lasciare il Manchester United. Già in passato i Blancos erano stati vicinissimi al numero 1 spagnolo in uno scambio con Keylor Navas, ma l'operazione saltò negli ultimissimi secondi di mercato. Per il tabloid, il Real Madrid sta preparando un'offerta da 80 milioni per convincere i Red Devils.