Real Madrid, rinnovo e prestito in Liga per Gelabert: quattro club sulle sue tracce

vedi letture

Cesar Gelabert è uno dei giovani più interessanti del Real Madrid. Il centrocampista classe 2000 si è messo bene in mostra col Castilla e adesso la Casa Blanca vorrebbe rinnovargli il contratto, attualmente in scadenza a giugno 2021, per poi cederlo in prestito in Liga nella prossima finestra di mercato. L'Arsenal insiste per averlo a titolo definitivo, ma secondo As l'intenzione del club della Capital sarebbe quella di darlo in prestito in Spagna: Espanyol, Real Sociead, Real Saragozza e Almeria (questi ultimi due club solo se otterranno la promozione) sono sulle sue tracce.