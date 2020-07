Real Madrid, ritorno di fiamma per Camavinga: ma bisogna convincere il Rennes

Il Real Madrid non vuole mollare Camavinga. Il talento del Rennes piace ai blancos e in Francia sono convinti che il centrocampista francese di origini angolane giocherà con la maglia in Liga. L'attuale società non vuole cederlo per una cifra inferiore agli 80 milioni, dunque bisognerà fare un'offerta adeguata per sedersi al tavolo delle trattative. A riportarlo è Sport 1.