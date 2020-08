Real Madrid, Rodrygo: "Il City merita la qualificazione, ma abbiamo fatto una gran stagione"

Rodrygo, attaccante del Real Madrid, è intervenuto ai microfoni della UEFA al termine del match perso contro il Manchester City: "Sono triste per l'eliminazione. È stata una partita molto difficile. Ci abbiamo provato, ma non siamo riusciti a passare il turno. Gli errori sono una cosa normale, può succedere a tutti. Varane ci ha regalato tante gioie. Penso che per tutta la partita avremmo potuto dare di più, ma non abbiamo smesso di lottare fino alla fine. Anche loro hanno fatto una grande partita. Meritano la qualificazione, ma la nostra è stata una grande stagione".