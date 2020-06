Real Madrid, Sergio Ramos: "Avuto solo un fastidio muscolare. Contento di essere tornato"

Dopo la vittoria per 3-1 raccolta in casa contro l'Eibar al ritorno in campo, e il gol che gli ha permesso di agganciare Koeman come difensore più prolifico della storia de La Liga, il capitano del Real Madrid Sergio Ramos ha parlato così: "Il cambio è stato solo per un fastidio dovuto al sovraccarico muscolare. Nulla di grave. La partita? Volevamo tornare a questo, alla normalità. Ne approfitto per mandare un messaggio: che si pensi al mondo delle imprese. Oggi era prevedibile non potessimo giocare la nostra migliore partita, ma abbiamo vinto e adesso ci aspettano altre 10 finali".