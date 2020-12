Real Madrid, Sergio Ramos in scadenza a giugno: il difensore potrebbe partire a zero a giugno

Potrebbe profilarsi un clamoroso addio al Real Madrid. A fine stagione il capitano Sergio Ramos andrà in scadenza con il club e per il momento non si è ancora discusso di un eventuale rinnovo. Il difensore 34enne da gennaio potrà accordarsi con qualsiasi squadra lo desideri senza passare per la Casa Blanca. Secondo quanto riporta Onda Cerro, il difensore spagnolo, ricercato sia in Premier che nel nostro campionato, sarebbe intenzionato a cercare una nuova avventura calcistica. Sempre secondo l'emittente, le Merengues starebbero attuando una politica per abbattere i costi e per ridurre gli ingaggi a tutti i giocatori che sono sopra i 33 anni di età.