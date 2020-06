Real Madrid, Sergio Ramos nella storia: è il secondo difensore più prolifico in Liga

Probabilmente alcuni attaccanti hanno segnato meno di lui. Sergio Ramos è entrato nella storia della Liga grazie al gol segnato oggi all'Eibar. Il difensore del Real Madrid ha toccato quota 67 reti in campionato, raggiungendo così Ronald Koeman al secondo posto di questa speciale classifica dedicata ai difensori più prolifici. Davanti a lui c'è soltanto Fernando Hierro, altra leggenda che ha vestito la camiseta blanca. In terza posizione Roberto Carlos, altro ex del Real Madrid, a quota 46. Il calciatore andaluso, con la rete di oggi, ha messo a segno ben 91 gol in carriera con la maglia madrilena. Complessivamente è a quota 94, manca davvero poco per raggiungere la tripla cifra.