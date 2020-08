Real Madrid, si pensa già al futuro: riflettori puntati sul francese Aouar

Il Real Madrid ha puntato i riflettori su Houssem Aouar. Il centrocampista francese si è messo in mostra nelle final eight di Lisbona con la maglia del Lione, ma già da tempo viene seguito da diversi club europei. Il calciatore classe '98 è finito sulla lista del Real, che vuole iniziare a ricostruire la linea mediana: si parla più di un'ipotesi, al momento non ci sono offerte concrete. Ad ogni modo il giocatore piace a Zidane e la dirigenza madrilena sonderà il terreno per capire quali saranno le richieste economiche della compagine francese. A riportarlo è il Mundo Deportivo.