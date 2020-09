Real Madrid su Raul Jimenez? Zidane: "Sono concentrato sui giocatori che ho a disposizione"

Nel corso della conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid ha parlato dell'interessamento per Raul Jimenez: "Abbiamo questa rosa. Non so cosa stia succedendo all'estero. Molte cose si possono dire. Sono concentrato sui giocatori che sono qui per giocare la partita di domani. Del resto se ne può parlare, ma non lo so".