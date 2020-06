Real Madrid, tanta paura ma niente di grave per Ramos: solo un trauma al ginocchio

Tanta paura, ma niente di grave per Sergio Ramos. Come riporta As, lo staff medico del Real Madrid avrebbe infatti scartato una lesione al ginocchio sinistro per il capitano, costretto a uscire anzitempo dal campo dopo un brutto scontro con Isak nella gara di ieri contro la Real Sociedad (vittoria per 2-1). Dopo lo spavento, le notizie che filtrano oggi dal club sono però più confortanti e per il centrale spagnolo dovrebbe trattarsi così "solamente" di un trauma, seppur doloroso.