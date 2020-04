Real Madrid, trasloco dal "Benabeu" al "Di Stefano". C'è l'ok di Liga e UEFA ma servono migliorie

UEFA e LaLiga hanno dato il benestare al Real Madrid per il trasloco nel corso della stagione. Il club potrà pertanto giocare le gare interne che restano allo stadio "Alfredo di Stefano", situato nella Ciudad Deportiva del Valdebebas e sede degli incontri casalinghi della squadra B delle merengues, il Castilla. Le misure del campo sono le stesse di quelle del Bernabeu, che vedrà nel frattempo accelerare i lavori di ristrutturazione. Sarà necessario però installare la teconologia VAR, al momento solo nell'impianto principale e migliorare l'impianto d'illuminazione, adeguato per gli standard di Segunda B ma non sufficientemente buono per le gare di Champions League e di Liga. Sarà infine necessario cambiare i tabelloni pubblicitari, inserendo quelli adattati al sistema ad time, questo perché sarà importante mantenere i redditi dalle inserzioni.