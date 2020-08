Real Madrid, un luglio produttivo: dalla cessione di Hakimi al titolo di Liga, ecco 85 milioni

Un mese di luglio molto fruttuoso ha permesso al Real Madrid di guadagnare ben 85 milioni di euro, che il club blanco potrà utilizzare per attutire una perdita di 180 milioni causa Coronavirus. Come spiega AS, grazie alle cessioni di diversi giovani giocatori e la conquistato del titolo di Liga è stato mese produttivo per i campioni di Spagna che hanno ceduto Hakimi all'Inter, Javi Sanchez al Valladolid e De Frutos e Dani Gomez al Levante per un totale di 48 milioni di euro. Dalla conquista della Liga invece sono arrivati 25 milioni di euro, mentre i restanti 12 arriveranno dal market pool della Champions.