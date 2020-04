Real Madrid, Upamecano è il primo nome della lista per rinforzare la difesa

Secondo quanto riportato da As il Real Madrid è sulle tracce di Dayot Upamecano. Il difensore del Lipsia, in scadenza di contratto nel 2021, è il primo nome della lista per i rinforzi in difesa dei blancos. La valutazione dei tedeschi è di 45 milioni di euro. 21 anni, il francese ha raccolto in questa stagione 29 presenze in tutte le competizioni.