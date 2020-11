Real Madrid, Varane preoccupa meno di Ramos: solo botta alla spalla per il francese

A differenza del problema muscolare accusato da Sergio Ramos, che preoccupa molto il Real Madrid in vista delle prossime sfide (tra cui quella contro l'Inter in Champions), arrivano rassicurazioni sulle condizioni di Raphael Varane: il difensore francese ha subito una botta alla spalla in un duello aereo nel primo tempo della sfida contro la Svezia e, dolorante, ha preferito non rischiare di restare in campo, d'accordo col CT Deschamps. Lo riporta As, secondo cui con ogni probabilità sarà titolare già contro il Villarreal.