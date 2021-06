Real Madrid, Varane vuole il Manchester United ma l'ingaggio del difensore resta un ostacolo

Nonostante il presidente del Real Madrid Florentino Perez abbia detto che non ci siano offerte per Raphael Varane, il futuro del difensore francese dovrebbe essere lontano dalla capitale spagnola. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del The Indipendent, ci sarebbe la volontà del giocatore di unirsi al Manchester United anche se l'ingaggio sarebbe un ostacolo per i Red Devils.