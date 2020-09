Real Madrid, Vinicius: "A 20 anni solo Casillas e Raul hanno giocato più partite di me qui"

In un'intervista rilasciata a Yellow and Green Football, un sito dedicato ai calciatori brasiliani, Vinicius Junior ha parlato della sua esperienza al Real Madrid ed è tornato sull'esclusione dalla gara contro il City per scelta di Zidane: "Mentre si giocava, ovviamente volevo entrare in campo e aiutare il Real Madrid, ma gioco per il club più grande del mondo, dove ci sono molti giocatori di talento. Il nostro allenatore ha molte opzioni per essere in grado di preparare una partita. Fa parte del gioco. Ci vuole un po' di pazienza, ma possiamo e dobbiamo capire ogni scelta. Ho molto supporto qui. Vediamo che tutti sono preoccupati per noi, i giocatori più giovani, perché siamo il presente e il futuro del Real Madrid. A 20 anni solo Casillas e Raul hanno giocato più partite di me e qui sono diventare leggende. Hanno vinto molti titoli e spero di poterlo fare anche io. Sergio Ramos e Casemiro sono i miei migliori esempi. Li guardo allenarsi e voglio farlo anche io il loro percorso. Tutti i miei colleghi sono molto concentrati, ma la loro etica del lavoro mi spinge a dare sempre di più".