Real Madrid, Vinicius avvierà le pratiche per diventare comunitario. Libererà uno slot

Il talento del Real Madrid, Vinicius, avvierà in estate le pratiche per poter ottenere la naizonalità spagnola, come riporta AS. La legislazione spagnola richiede almeno due anni di residenza in Spagna, requisito che Vinicius soddisferà a luglio. Il brasiliano, una volta presa in esame la richiesta, dovrà tra la fine dell'anno e l'inizio del 2021 sostenere un esame ufficiale nella quale si richiede la conoscenza della Costituzione e della realtà sociale e culturale spagnola.

Ricordiamo che il regolamento della Liga è di iscrivere solo tre calciatori extracomunitari nella lista dei 25. Il Real Madrid attualmente ha Militao, Rodrygo e Vinicius mentre il nuovo acquisto Reinier è stato iscritto nel Castilla, squadra B del Real che milita in seconda divisione. Con Vinicius comunitario, pertanto, si libererebbe un posto.