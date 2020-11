Real Madrid, Vinicius chiude la polemica con Benzema: "Tra di noi il rapporto è eccellente"

Dopo la partita dello scorso 28 ottobre fra Borussia Monchengladbach e Real Madrid, Karim Benzema era stato "pizzicato" mentre criticava, in una conversazione con Ferland Mendy, la prestazione di Vinicius. Il brasiliano era stato tacciato di giocare contro la squadra. In merito ha parlato proprio Vinicius, in un'intervista ad ABC: "Solo voci, rumori. Cose che non fanno per me. Tra professionisti sappiamo molto bene cosa c'è. Ci sono codici che non conoscete. Io e Karim non siamo solo compagni di squadra. Siamo professionisti e il nostro rapporto è eccellente".